Джейн Биркин скончалась в Париже в возрасте 76 лет

Певица скончалась в Париже в возрасте 76 лет. Недавно она отменила концерты по состоянию здоровья. Джейн Биркин остается любимицей Англии и Франции. Музу Hermes нашел без сознания дома ее опекун. Об этом сообщает французский портал BFMTV.





По информации Le parisien, Джейн Биркин была найдена бездыханной в своем парижском доме в воскресенье. Недавно певица отменила концерты по состоянию здоровья. «Я всегда была большой оптимисткой, и я понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами», — написала она в заявлении в мае, объявляя об отмене.





Биркин родилась в Лондоне, но в конце 60-х, вскоре после начала актерской карьеры на родине, перебралась во Францию. Широкую популярность Биркин принесла песня «Je t’aime... moi non plus», записанная в сотрудничестве с Сержем Генсбуром, — этот союз, и не только творческий, длился многие годы. Впоследствии она работала моделью, продолжала карьеру певицы и актрисы, сыграв в нескольких десятках картин. В начале 80-х стала музой модного дома Hermès, создавшего легендарную модель сумки — Birkin.





Актриса была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом. Сотрудничала с международными правозащитными организациями.





Средняя дочь Биркин от союза с Сержем Генсбуром — Шарлотта Генсбур, французская актриса.





«Когда я вижу, как французы слушают песни сорокалетней давности, я понимаю, что они — часть их истории. Но они тоже часть меня», — Заявила Джейн Биркин.





Фото: скриншот YouTube/Марина Кацура