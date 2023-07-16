Джеймс Кэмерон: «Я не веду никаких переговоров про съемки OceanGate Expeditions и никогда не буду»

В пятницу британская газета The Sun сообщила, что оскароносный режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон ведет переговоры со стримингами о съемках сериала про затонувший в июне батискафе «Титан».





В своей статье, ссылаясь на «собеседника» из неизвестного источника, The Sun заявила: «Идея сериала о катастрофе с „Титаном“ уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс — первый выбор на позицию режиссера. Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю „Титаника“ настолько проникновенно, что, кажется, следующим шагом для него станет взять на себя создание сериала. Проследить шаги тех, кто был на борту „Титана“, станет большим делом, но на него выделят много времени, денег и ресурсов», — сказал собеседник таблоида. Главные роли в сериале могут предложить сыграть актерам Мэтту Дэймону и Кумэйлу Нанджиани.



