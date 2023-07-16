В Куала-Лумпуре в Российском центре науки и культуры представили первый перевод Гоголя на малайский язык

Автором перевода стал Виктор Погадаев. Об этом автор рассказал ТАСС.
Перевод повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» на малайский был представлен в субботу в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре. По словам писателя, востоковеда, кандидата исторических наук Виктора Погадаева, в Малайзии высокий спрос на русскую культуру и литературу. На презентации зал был забит до отказа студентами, преподавателями вузов и писателями. Среди них был даже национальный писатель Малайзии Абдул Самад Саид.
Свой выбор произведения он объяснил тем, что Гоголь — это классик и саму повесть мы воспринимаем как историю о борьбе за независимость, но, если посмотреть широко, там есть война, любовь, предательство, патриотизм.
Также, Погадаев рассказал как вел курс русской литературы в одном из университетов Малайзии в 2001 году:
«Когда я в 2001 году приехал в Малайзию преподавать русский язык, предложил университету ввести курс „Художественная культура России“. Его ввели, но с условием, что он будет читаться на малайском языке. Среди других преподавателей иностранных языков из других стран не было тех, кто знал бы малайский язык, поэтому был только один курс по культуре зарубежных стран — по русской культуре. Это был замечательный курс. Пользовался бешеной популярностью. Иногда лекционный зал не вмещал всех желающих», — заявил автор в интервью ТАСС.
Фото: скриншот YouTube/DREAM AND TRAVEL