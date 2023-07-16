В Куала-Лумпуре в Российском центре науки и культуры представили первый перевод Гоголя на малайский язык

Автором перевода стал Виктор Погадаев. Об этом автор рассказал ТАСС.





Перевод повести Николая Гоголя «Тарас Бульба» на малайский был представлен в субботу в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре. По словам писателя, востоковеда, кандидата исторических наук Виктора Погадаева, в Малайзии высокий спрос на русскую культуру и литературу. На презентации зал был забит до отказа студентами, преподавателями вузов и писателями. Среди них был даже национальный писатель Малайзии Абдул Самад Саид.





Свой выбор произведения он объяснил тем, что Гоголь — это классик и саму повесть мы воспринимаем как историю о борьбе за независимость, но, если посмотреть широко, там есть война, любовь, предательство, патриотизм.





Также, Погадаев рассказал как вел курс русской литературы в одном из университетов Малайзии в 2001 году: