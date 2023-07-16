Посетителей Ruskeala Symphony в Карелии встретили концертом на перроне

16.07.2023
Для прибывших на ретропоезде «Рускеальский экспресс» выступил квартет русских народных инструментов карельской филармонии «Четыре четверти». Об этом сообщает ТАСС.
Основные мероприятия фестиваля проходят 14-15 июля. В этом году запланировали 9 концертов. Первый день открыли хитами из мюзиклов и рок-опер в исполнении солистов драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Второй день открыл государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», который представил произведения Моцарта, Рахманинова, Грига и концерт для скрипки из знаменитых «Времен года» Вивальди.
15 июля мужской камерный хор карельской филармонии и ансамбль барочной музыки L’esprit du Vent выступят в акватории Мраморного каньона. Ожидаются выступления фольклорного ансамбля «Купалинка», Вадима Эйленкрига с квинтетом Eilenkrig Crew, а музыкально-танцевальную программу Ruskeala Flamenco представят Иван Доржиев (испанская гитара) и Анастасия Бахтияри (танцовщица фламенко).
Финал мероприятия будет посвящен русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. Фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы.
Фото: Pixabay