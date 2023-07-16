В Дербенте начала свою работу экспозиция кавказского оружия и амуниции

«Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса, «Инопланетянин» и комедия Ричарда Доннера «Ба...
Артисты театра и ученики поздравят педагога 20 июля на Исторической сцене Мариинского театра. Об э...
На концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Республике Бел...
Певица скончалась в Париже в возрасте 76 лет. Недавно она отменила концерты по состоянию здоровья....
В пятницу британская газета The Sun сообщила, что оскароносный режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэ...
«Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса, «Инопланетянин» и комедия Ричарда Доннера «Ба...
Артисты театра и ученики поздравят педагога 20 июля на Исторической сцене Мариинского театра. Об э...
На концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Республике Бел...
Певица скончалась в Париже в возрасте 76 лет. Недавно она отменила концерты по состоянию здоровья....
В пятницу британская газета The Sun сообщила, что оскароносный режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэ...
Автором перевода стал Виктор Погадаев. Об этом он рассказал ТАСС. ...
Для прибывших на ретропоезде «Рускеальский экспресс» выступил квартет русских народных инструменто...
Экспозиция кавказского оружия и амуниции XIX — начала XX века «Дом кинжалов» открылась в цитадели ...
В летнем кинотеатре РОСИЗО прошел финал конкурса, где были оглашены имена победителей в пяти номин...
Филиал Русского музея на Кубе собрал всю информацию о русском изобразительном искусстве X–XXI веко...
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссоз...
Под Псковом проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Алекса...
Крупнейший музыкальный фестиваль за Уралом состоится уже в тринадцатый раз. Об этом сообщает облас...
Министр культуры РФ проверила, как продвигается строительство корпуса «Планета Океан» в Калинингра...
В ходе поездки министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с директором музея и министром по кул...
Музей-заповедник посвятил свой самый яркий летний праздник «Императорские букеты» известному басно...
В церкви Святого Иоанна Крестителя в населенном пункте Стара-Фужина в муниципалитете Бохинь две неде...
Антон Пимонов уходит с должности в конце августа, поэтому Мирошниченко, как руководитель труппы с ...
На вступительные экзамены в Москву приехали 14 молодых актеров из театров республики, сообщила пре...
В картинной галерее в Талицах (Кирилловский округ) провели капремонт по губернаторской программе «...
16.07.2023