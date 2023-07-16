В Дербенте начала свою работу экспозиция кавказского оружия и амуниции

16.07.2023

В Дербенте начала свою работу экспозиция кавказского оружия и амуниции
Экспозиция кавказского оружия и амуниции XIX начала XX века «Дом кинжалов» открылась в цитадели Нарын-Кала в Дербенте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиева.

Здесь представлено холодное оружие, которое собиралось частным дагестанским коллекционером на протяжении нескольких десятилетий из разных уголков мира. Посетители могут увидеть работы мастеров Дагестана, а также предметы времен Кавказской войны, которые использовались в сражениях. Также можно увидеть ритуальную атрибутику, огромные персидские кинжалы не оставят равнодушными самых взыскательных ценителей исторического оружия. 

Помимо оружия, представлена и одежда горцев. Особое место в экспозиции занимают уникальные черкески, принадлежавшие знатным горцам и офицерам российской армии. 