Стали известны имена победителей Второго Всероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского»

15.07.2023
В летнем кинотеатре РОСИЗО прошел финал конкурса, где были оглашены имена победителей в пяти номинациях конкурса. Соорганизаторами конкурса выступили РОСИЗО, «Москино», Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче».
В финал вышли 66 участников, среди которых жюри выбрало пять лучших работ. Участие в конкурсе приняли российские художники и кинематографисты, а также поклонники творчества режиссера, создающие видео-арт. Всего на конкурс было представлено 72 работы в номинациях «Любовь», «Детство», «Ностальгия», «Космос», «Пейзаж». Проект, посвященный поиску преемственности, отсылкам и влиянию Андрея Тарковского в контексте культурной̆ и исторической̆ эпохи, приглашает к исследованию и переосмыслению наследия мастера.
В номинации «Любовь» лучшей стала работа Романа Синицына «Один». В номинации «Детство» победила лента Алены Поляковой «Месяц май». Лидером в номинации «Ностальгия» стала одноименная работа Анастасии Хроленко. В номинации «Космос» лучшей была признана лента «Вода» студии творческого музицирования «Орфика». И наконец, в номинации «Пейзаж» победителем стала работа «Вослед волне» творческого объединения «More».
Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ