Обновленный виртуальный филиал открыл свои двери в Национальном музее изобразительных искусств Гаваны

15.07.2023
Филиал Русского музея на Кубе собрал всю информацию о русском изобразительном искусстве X–XXI веков, часть была переведена на испанский язык. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.
Мультимедийная выставка «Страницы русского авангарда», в основе которой шестьдесят произведений отечественного авангарда всемирно известных мастеров: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Кузьмы Петрова-Водкина и других, стала первым опытом цифрового показа произведений коллекции Русского музея на Кубе.
Открытие филиала и выставки состоялось во время проведения четвертой Региональной молодежной конференции российских соотечественников стран Америки и Австралии, организованной МИД России.
В первой декаде июня на Кубе проходила IV региональная молодежная конференция соотечественников стран Америки, Новой Зеландии и Австралии. В конференции приняли участие делегаты из 17 стран региона, представители посольства России, Россотрудничества, ВКСРС, РКС и Русского дома в Гаване. Делегатом из Перу была лидер молодежного сектора КСОРС и вице-президент «Татлам» Фиданна Хайруллина.
Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ