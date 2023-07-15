В Бурятии стартовал музыкальный фестиваль «Голос кочевников» – 2023

Крупнейший музыкальный фестиваль за Уралом состоится уже в тринадцатый раз. Об этом сообщает областная газета Иркутска.





Музыкантов на «Голос кочевников» тщательно отбирает арт-директор фестиваля Наталия Уланова. Организацией фестиваля занимается команда Бурятской государственной филармонии. Пять лет подряд фестиваль располагается в туристическом комплексе «Степной кочевник», который находится в селе Ацагат Заиграевского района Республики Бурятия.





Для зрителей работают три сцены. На сценах «Солнце» и «Луна» выступают участники основной программы фестиваля, а сцена «Звезда» — это интерактивная площадка, где идут выступления в формате открытого микрофона, джемы для музыкантов, выступления учеников центра. Более 40 концертов за два дня — от world-music до инди-рока, от электроники до ню-металла.





В первый день выступили самая романтичная московская рок-группа «Диктофон», фолк-группа «Ят-ха», панк-рокеры из Южной Кореи Heynam SinXPatients, гости из Читы One Last Day и участник 9-го сезона шоу «Голос» GOR ISPIR и др. Хедлайнером вечера стала группа группа «Моя Мишель», чей хит «Пташка» и кавер «Зима в сердце» покорили главные хит-парады страны.







