Ольга Любимова осмотрела будущие экспозиции нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде

Министр культуры РФ проверила, как продвигается строительство корпуса «Планета Океан» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.







Ольга Любимова осмотрела корпус, где сейчас идут внутренние работы, завершается монтаж аквариумов, устанавливается лифтовое оборудование.





«Мы видим позитивные изменения и рады, что строительство движется вперед. Уже сейчас, параллельно, сотрудники Музея Мирового океана выполняют огромную работу по созданию будущих экспозиций. В этом вопросе мы готовы оказать музею необходимую поддержку, подключить ведущих специалистов страны», — подчеркнула глава Минкультуры РФ.





Генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова провела для министра культуры экскурсию по Набережной исторического флота, где ошвартованы легендарные научные суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413, плавучий маяк «Ирбенский» и средний рыболовный траулер СРТ-129.

Также гендиректор музея-заповедника представила Ольге Любимовой новые проекты музея и пригласила поддержать подводный парк «Янтарный», который создается при содействии РГО и может стать новой визитной карточной региона.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — единственный в стране комплексный морской музей. В начале 2023 года музей вошел в десятку самых посещаемых в стране. В высокий сезон музей фиксирует до 10 тыс. посещений в день.

Фото: https://t.me/olga_b_lyubimova