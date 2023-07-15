Ольга Любимова осмотрела будущие экспозиции нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде

15.07.2023

Ольга Любимова осмотрела будущие экспозиции нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде
Министр культуры РФ проверила, как продвигается строительство корпуса «Планета Океан» в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Ольга Любимова осмотрела корпус, где сейчас идут внутренние работы, завершается монтаж аквариумов, устанавливается лифтовое оборудование. 

«Мы видим позитивные изменения и рады, что строительство движется вперед. Уже сейчас, параллельно, сотрудники Музея Мирового океана выполняют огромную работу по созданию будущих экспозиций. В этом вопросе мы готовы оказать музею необходимую поддержку, подключить ведущих специалистов страны», подчеркнула глава Минкультуры РФ.

Генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова провела для министра культуры экскурсию по Набережной исторического флота, где ошвартованы легендарные научные суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», подводная лодка Б-413, плавучий маяк «Ирбенский» и средний рыболовный траулер СРТ-129.

Также гендиректор музея-заповедника представила Ольге Любимовой новые проекты музея и пригласила поддержать подводный парк «Янтарный», который создается при содействии РГО и может стать новой визитной карточной региона.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — единственный в стране комплексный морской музей. В начале 2023 года музей вошел в десятку самых посещаемых в стране. В высокий сезон музей фиксирует до 10 тыс. посещений в день.

Фото: https://t.me/olga_b_lyubimova