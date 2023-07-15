Ольга Любимова посетила Калининградский областной музей изобразительных искусств

15.07.2023
В ходе поездки министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с директором музея и министром по культуре и туризму региона Андреем Ермаком.
«Благодаря нацпроекту „Культура“ в Калининграде проходит временная выставка „Тихие вечера. Лунная ночь“. В экспозиции представлены работы великих русских художников — Айвазовского, Левитана, Кустодиева, Коровина — из коллекции Ярославского художественного музея», — сообщила Ольга Любимова.
Также для публики открыты выставки «Калининград — Кенигсберг: мост над временем», «Город Гофмана. Тайны двух миров», «Элий Белютин. Формула времени».
По словам директора, сам музей располагается в старинном здании бывшей Кенигсбергской торговой биржи. Сотрудники проделали большую работу, чтобы адаптировать памятник архитектуры XIX века под художественное пространство. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что учреждение станет частью культурно-туристического маршрута «Музейный квартал», который объединит все главные достопримечательности исторического центра города.
Фото: https://t.me/olga_b_lyubimova