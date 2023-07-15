В Павловске откроется праздник, посвященный Ивану Крылову

Музей-заповедник посвятил свой самый яркий летний праздник «Императорские букеты» известному баснописцу. 15 и 16 июля пройдут театрализованные представления, экскурсии и мастер-классы, выступления музыкантов и даже модный показ. Об этом сообщает администрация Санкт-Петербурга на своем официальном сайте.





Иван Андреевич, современник Марии Федоровны, не раз бывал в заповеднике по ее личному приглашению, поэтому было принято решение назвать праздник «Императорский букет — баснописцу», или «Здравствуй, дедушка Крылов!». В частности, в 1823 году, будучи в тяжелом состоянии из-за болезни, он прибыл сюда, чтобы быстрее пойти на поправку. «В знак благодарности за чудесное выздоровление он написал басню «Василек», которой как раз в этом году исполняется 200 лет, сравнив Марию Федоровну с солнцем, чьи лучи тепла и заботы распространяются на всех вокруг. Фестиваль состоится уже в 23-й раз, впервые он прошел в 2000 году.





Одна из восьми цветочных композиций, созданных к празднику флористами музея-заповедника «Павловск», посвящена «Васильку» (в Лабиринте). В шести других вдумчивый посетитель найдет перекличку с баснями «Стрекоза и муравей» (у Вольерного пруда), «Обезьяна и зеркало» (у Галереи Гонзаго), «Листы и корни» (на Вырезной аллее), «Лев и барс» (в Собственном садике), «Соловьи» (у Итальянской лестницы), «Квартет» (на Втором Большом круге). Наконец, у памятника Марии Федоровне разместится композиция «Букет баснописцу».





Посетители смогут увидеть театрализованное представление «Квартет», послушать выступление духового оркестра и концерт «Музыкальное попурри», а также взять урок танцев у попрыгуньи Стрекозы. Послушать флейту, арфу, вибрафон и посетить показы Модного дома петербургского дизайнера Елены Ткаченко «Божественная роза».





Фото: скриншот YouTube/ Государственный музей-заповедник «Павловск»