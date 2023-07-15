Русское искусство в Словении: выставка Марка Смирнова начала свою работу

В церкви Святого Иоанна Крестителя в населенном пункте Стара-Фужина в муниципалитете Бохинь две недели будет идти выставка художника Марка Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.





На церемонии открытия собрались представители местной власти, жители, а также сотрудники посольства России в Словении. Картины, представленные в рамках выставки, были написаны в муниципалитетах Бохинь и Блед. Художник уже не первый раз выставляется в Словении. Организаторы отметили, что для посетителей выставки будет полезно ознакомиться с работами Смирнова — художника, которого восхищает красота словенской природы.





Смирнов Марк Александрович родился 7 января 1985 года. Почетный член Российской академии художеств, член Международного художественного фонда. В 2012 году награжден золотым знаком Международного фонда "Культурное достояние". В 2014 году стал академиком Европейской академии естественных наук в Ганновере. Решением Президиума Российской академии художеств от 18 ноября 2014 года награжден Серебряной медалью. Выставлялся в Государственной думе Российской Федерации, Кремлевском дворце, Залах Церковных Соборов, участник многочисленных выставок в Гостином дворе, в национальном музее Кыргызстана, представлял русское искусство на международной выставке современного искусства в Лувре, в Доме правительства, в Пензенской областной картинной галерее, в Доме русского Зарубежья им. А. И. Солженицына, в Центральном Доме художника и Новой Третьяковской галерее в Москве.





Фото: официальный сайт художников Александра и Марка Смирновых



