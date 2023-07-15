Алексей Мирошниченко вернется к должности руководителя Пермского балета

Антон Пимонов уходит с должности в конце августа, поэтому Мирошниченко, как руководитель труппы с 2009 по 2020 год, займет его место. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета.





Кадровые потрясения сотрясают Пермскую балетную сцену в конце сезона. Прежний руководитель театра Довлет Анзароков покинул театр в начале мая, после этого из учреждения ушел главный дирижер Мигран Агаджанян. В качестве директора была назначена Анна Волк. Мирошниченко прекратил сотрудничество с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского летом 2020 года, вслед за Теодором Курентзисом. Пимонов был приглашен в Пермь руководством краевого минкульта, его представлял труппе еще Вячеслав Торчинский. Сейчас же, как стало известно, Антон Пимонов, который руководил театра с 2020 года, снимается с должности, сразу же после премьеры «Раймонды».





За три года вместе с Антоном Пимоновым Пермский балет выпустил «Озорные Песни», «Путеводитель по балету», «Концерт № 5», «Арктику» и «Раймонду». Под руководством Пимонова балет выступил на таких статусных российских фестивалях, как Dance Open, «Звезды белых ночей» и Context. Diana Vishneva.





Фото: скриншот YouTube/ Пермский театр оперы и балета