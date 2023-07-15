ГИТИС набирает на актерском факультете студию из Марий Эл

На вступительные экзамены в Москву приехали 14 молодых актеров из театров республики, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Испытания проходят артисты Театра оперы и балета им. Сапаева, Марийского ТЮЗа и Русского театра драмы им. Константинова. Идею о наборе национальной студии предложило минкультуры Республики Марий Эл.





По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, в этом году институт вернулся к традиции прошлого, когда его национальные студии становились основой трупп театров в республиках в составе СССР и национальных республиках РФ.





Сейчас вуз ведет набор в студию из Кыргызстана. В нее принимают актеров, режиссеров и сценографов, что является новшеством для ГИТИСа. Также он набирает заочный актерский курс из Марий Эл. Опыт сотрудничества с республикой у вуза уже есть — на балетмейстерском факультете.





Нынешнюю мастерскую набирает заслуженный артист РФ Николай Добрынин. В его преподавательской команде — выпускники ГИТИСа, Щепкинского и Щукинского институтов. В этом тоже проявляется «прекрасная гитисовская традиция прошлого, когда институт оставался открытой структурой», подчеркнул Заславский.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ