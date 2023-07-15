Единственную сельскую галерею Вологодской области открыли после ремонта

В картинной галерее в Талицах (Кирилловский округ) провели капремонт по губернаторской программе «Сельский дом культуры», сообщается на сайте регионального правительства.





Талицкая галерея впервые за 23 года существования была отремонтирована. В помещениях обновили стены, полы и потолки, заменили окна и двери, установили электрику и автоматическую пожарную сигнализацию. Обновили и залы для выставок, и кабинеты для занятий художественным мастерством с детьми. Также отремонтировали подсобку и пожарную лестницу, приобрели звуковое оборудование и мебель.





Галерею в Талицах создал заслуженный художник РФ, уроженец села, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Белков. Она открылась в 2000 году. Художник регулярно посещал малую родину, передал галерее около 200 своих картин разных лет. Сегодня в галерее работает постоянная экспозиция его произведений, а также проводятся выставки местных авторов.





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