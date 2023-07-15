В Карелии открылся седьмой фестиваль Ruskeala Symphony

15.07.2023
Фестивальные концерты проходят в Итальянском карьере, акватории Мраморного каньона и на других открытых площадках, сообщается на сайте проекта.
Музыкальный фестиваль стартовал 14 июля в горном парке Рускеала. 15 июля он продолжится на основной сцене в Итальянском карьере концертом ансамбля «Виртуозы Москвы». Далее жителей и гостей республики ждет новая программа Мужского камерного хора Карельской филармонии, которую исполнят в акватории Мраморного каньона.
Также в программе второго дня — выступления белорусской фольклорной группы «Купалинка», ансамбля барочной музыки L’esprit du Vent, трубача Вадима Эйленкрига и джазового квинтета Eilenkrig Crew, гитариста Ивана Доржиева и танцовщицы фламенко Анастасии Бахтияри.
Финальный концерт приурочен к 150-летию Сергея Рахманинова. Его Рапсодию на тему Паганини исполнит Симфонический оркестр Карельской филармонии. Также в программе — мировые оперные хиты.
Фото: Pixabay