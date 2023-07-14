Фестиваль-прогулка «Курорт» пройдет под Петербургом

14.07.2023
Гостем фестиваля в поселке Комарово станет Дом творчества Переделкино из Москвы, сообщили организаторы.
29 июля в 12:00 в Комарове стартует третий «Курорт». Фестиваль проведет столичный Центр Вознесенского. Он начнется с ярмарки искусства и книжного маркета. В библиотеке, близлежащих рощах и ресторане Muze Garden (Репино) пройдут выставки советских и современных авторов. В ресторане весь день будут транслировать «Пиратское ТВ» Владислава Мамышева-Монро, а в лесу пройдут перформансы группы «Сдвиг».
Основная программа традиционно посвящена поэзии и литературе. Она включает чтение стихов Владимира Ковенацкого, дискуссии и перформанс. Также готовятся лекции по философии, литературе, краеведению, театральные постановки, киносеансы, экскурсии.
Подробное расписание появится на сайте Центра Вознесенского и в его соцсетях. Регистрация по ссылке
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Фото: Volunka, CC BY-SA 3.0 / commons.wikimedia.org