Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» дебютирует 10 сентября

Премьера спин-оффа культового зомби-шоу о приключениях персонажа в исполнении Нормана Ридуса состоится осенью, пишет Variety.
Действие разворачивается после событий основного сериала. В новых
эпизодах Дэрил (Ридус) оказывается во Франции. Он не помнит, как и зачем прибыл, пытается выяснить это и вернуться домой. Путешествуя по разрушенной, но адаптирующейся Франции, Дэрил встречает разных людей. Отношения с ними осложняют его план действий.
Шоу выйдет на телеканале АМС и стриминге АМС+. В июне состоялась премьера спин-оффа Dead Walking «Мертвый город» о Мэгги и Нигане. В планах — выпуск еще одного сериала, который расскажет историю Рика и Мишон.
Фото: кадр из трейлера сериала The Walking Dead: Daryl Dixon