Звезда «Наследников» заявила, что забастовка актеров продлится до конца года

14.07.2023

Звезда «Наследников» заявила, что забастовка актеров продлится до конца года
Брайан Кокс прокомментировал начало протестов SAG-AFTRA против Альянса продюсеров ТВ и кино в интервью Sky News.

По мнению британского актера, ситуация в Голливуде может продлиться довольно долго и разрешиться не раньше конца 2023 года. Одним из основных требований он назвал получение отчислений от повторных показов проектов, что нужно для финансирования медстраховок актеров.

Ранее Кокс получил номинацию на «Эмми» за роль в сатирическом сериале «Наследники». Он сыграл медиамагната и деспотичного главу семьи, находящегося при смерти. 

Первым крупнобюджетным проектом, остановившим производство из-за забастовки актеров, стал триквел «Дэдпула».

Фото: кадр из сериала «Наследники»