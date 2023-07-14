Ольга Любимова посетила стройплощадку культурного комплекса в Калининграде

Глава Минкультуры РФ проверила ход строительства культурно-образовательного и музейного комплекса в столице Калининградской области. Об этом она рассказала в телеграм-канале.
В музейном комплексе расположится филиал Третьяковской галереи. Сейчас там идет отделка и подключение к сетям. Для гостей будет открыто 14 экспозиционных залов. Также на территории продолжается возведение филиала ГАБТа и филиала РГИСИ — Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства.
На сегодня в эксплуатацию ввели десять объектов комплекса. Одним из них стал филиал ЦМШ — Академии исполнительского искусства «Балтийский». Его руководительница Лариса Волкова показала учебные классы, спортзал, бассейн и спецкорпус.
Также работает филиал МГАХ. Его директор Артем Шпилевский провел министра культуры по общежитию на 150 человек, учебному корпусу с двумя балетными залами, классами и учебным театром на 252 места.
«Рада, что в регионах нашей страны появляются новые культурные точки, где получают образование молодые таланты», — отметила Любимова.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ