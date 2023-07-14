Завершились съемки российского супергеройского экшна «Майор Гром: Игра»

Режиссер Олег Трофим объявил об окончании производства фильма в своем телеграм-канале.





«Спустя полгода побед и свершений, спустя 73 дня бурь, спустя полторы сотни сцен и полторы тысячи кадров, мы взошли на вершину самих себя. <...> Съемки нашего фильма завершены! Давайте поздравим друг друга!» — написал постановщик.





Он поблагодарил участников проекта за работу, смелость, «командный дух и великую страсть к кино». Трофим выразил уверенность в том, что все силы, вложенные в «Майора Грома 2», дойдут до цели и отзовутся «смехом, слезами, восторгом и шумом в залах кинотеатров».





Далее лента отправится на постпродакшн. В кинотеатрах она появится в 2024 году.





Фильм основан на комиксах «Бабл» о честном петербургском полицейском. На сегодня киновселенная Bubble включает короткометражку и первый фильм об Игоре Громе «Чумной доктор», а также его приквел «Трудное детство».





Фото: кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»