В Бишкеке стартовал Russian Film Festival

14.07.2023

В Бишкеке стартовал Russian Film Festival
Дни российского кино в столице Кыргызстана проходят в третий раз, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

С 14 по 16 июля в кинотеатре «Ала-Тоо» жители и гости города могут увидеть российские комедии, приключенческие фильмы и анимацию. 

В программе — кинокомикс «Гром: Трудное детство» по вселенной Bubble. Лента является приквелом к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» 2021 года. Сейчас в Петербурге и его окрестностях снимают продолжение этой истории.

Поднять настроение помогут «Родители строгого режима» — комедия о перевоспитании мэра города и «Я худею» — о поиске себя и любви. Увлечь детей смогут мультфильмы «Чинк: Хвостатый детектив» и «Три богатыря и Конь на троне». Последний вошел в первую десятку самых кассовых фильмов российского проката по итогам 2022 года.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ