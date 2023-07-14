Уличные художники из пяти стран преобразят Екатеринбург

В летнем кинотеатре РОСИЗО прошел финал конкурса, где были оглашены имена победителей в пяти номин...
Филиал Русского музея на Кубе собрал всю информацию о русском изобразительном искусстве X–XXI веко...
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссоз...
Под Псковом проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Алекса...
Крупнейший музыкальный фестиваль за Уралом состоится уже в тринадцатый раз. Об этом сообщает облас...
В летнем кинотеатре РОСИЗО прошел финал конкурса, где были оглашены имена победителей в пяти номин...
Филиал Русского музея на Кубе собрал всю информацию о русском изобразительном искусстве X–XXI веко...
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссоз...
Под Псковом проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Алекса...
Крупнейший музыкальный фестиваль за Уралом состоится уже в тринадцатый раз. Об этом сообщает облас...
Министр культуры РФ проверила, как продвигается строительство корпуса «Планета Океан» в Калинингра...
В ходе поездки министр культуры РФ Ольга Любимова пообщалась с директором музея и министром по кул...
Музей-заповедник посвятил свой самый яркий летний праздник «Императорские букеты» известному басно...
В церкви Святого Иоанна Крестителя в населенном пункте Стара-Фужина в муниципалитете Бохинь две неде...
Антон Пимонов уходит с должности в конце августа, поэтому Мирошниченко, как руководитель труппы с ...
На вступительные экзамены в Москву приехали 14 молодых актеров из театров республики, сообщила пре...
В картинной галерее в Талицах (Кирилловский округ) провели капремонт по губернаторской программе «...
Фестивальные концерты проходят в Итальянском карьере, акватории Мраморного каньона и на других отк...
Гостем фестиваля в поселке Комарово станет Дом творчества Переделкино из Москвы, сообщили организа...
Премьера спин-оффа культового зомби-шоу о приключениях персонажа в исполнении Нормана Ридуса состо...
Брайан Кокс прокомментировал начало протестов SAG-AFTRA против Альянса продюсеров ТВ и кино в инте...
Глава Минкультуры РФ проверила ход строительства культурно-образовательного и музейного комплекса ...
Режиссер Олег Трофим объявил об окончании производства фильма в своем телеграм-канале. ...
Дни российского кино в столице Кыргызстана проходят в третий раз, сообщила пресс-служба Минкультур...
В столице Урала стартовал фестиваль «Стенограффия», посвященный в этом году 300-летию города, пере...
14.07.2023