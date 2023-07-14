Уличные художники из пяти стран преобразят Екатеринбург

14.07.2023

Уличные художники из пяти стран преобразят Екатеринбург
В столице Урала стартовал фестиваль «Стенограффия», посвященный в этом году 300-летию города, передает ТАСС.

Около 40 стрит-арт-художников из РФ, Испании, Казахстана, Турции и ФРГ создадут 50 работ на улицах Екатеринбурга в рамках фестиваля. Один из рисунков появится в подземном переходе у ТЮЗа. Он будет посвящен истории города. 

Юбилей Екатеринбурга масштабно отметят в августе. Местные власти предполагают, что праздничные мероприятия посетят около 1 млн человек.

Фото: Pixabay