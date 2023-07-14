Появились первые кадры со съемок ремейка «Белоснежки» с нестереотипными гномами

Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии с главной героиней фильма и ее спутниками.





Съемки новой версии «Белоснежки» идут в Англии. Ключевую роль исполняет звезда ремейка «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер. На кадрах она предстала в каноническом образе — сине-желтом платье и красной накидке. За ней следуют не семь, а восемь персонажей. Во главе колонны — принц Джонатан — придуманный для фильма персонаж, которого не было в литературном источнике. За ним идут женщина и мужчины в разноцветной одежде и с инструментами — новые гномы.





После критики со стороны актера Питера Динклэйджа, уличившего руководство компании «Дисней» в «частичной прогрессивности», студия пересмотрела взгляды на персонажей гномов. Она решила придерживаться «другого подхода», чтобы «избежать усиления стереотипов». При этом кинокомпанию раскритиковали и с другой стороны: некоторым зрителям не понравился выбор латиноамериканской актрисы на роль Белоснежки.





Лента должна выйти в марте будущего года.





Фото: кадр из фильма «Вестсайдская история» (2021)