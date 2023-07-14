Съемки «Дэдпула 3» остановили из-за забастовки голливудских актеров

Супергеройский экшн Marvel стал первым крупным проектом, производство которого встало из-за протестов профсоюза актеров, сообщил Variety.





Информация о приостановке съемок третьего фильма о Болтливом наемнике появилась через несколько дней после публикации первых фото и видео с площадки. Также на днях стало известно, что в проекте появится Электра в исполнении Дженнифер Гарден. Она вернется к образу спустя 20 лет.





Главные роли исполняют Райан Рейнольдс и Хью Джекман, который для этой ленты впервые примерил канонический костюм Росомахи. Постановкой занимается Шон Леви. Релиз планировался на 3 мая 2024 года. Вероятно, его отложат на более поздний срок.





Весной началась забастовка сценаристов, которая не сказалась на производстве триквела Deadpool, поскольку его сценарий был готов. Однако совместные протесты авторов и исполнителей приведут к приостановке съемок многих проектов, предвещая «застой в масштабах всей индустрии», отметило издание.





Фото: кадр из фильма Deadpool