Роза Сябитова вернется в телешоу «Давай поженимся!»

Телесваха останется соведущей программы вместе с Ларисой Гузеевой. Об этом она сообщила в комментарии ТАСС.





По словам Сябитовой, сейчас команда проекта ждет дату съемок, чему она очень рада. Ведущая не исключила, что была единственной верившей в возвращение «Давай поженимся!» в эфир.





«На вопрос, закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе», — напомнила собеседница агентства.





Новые выпуски «Давай поженимся!» с Сябитовой и Гузеевой выйдут на Первом канале, где передача транслировалась до февраля 2022 года. Точные даты пока не названы. После перерыва, связанного с началом СВО и отменой развлекательных проектов в эфире, программа вернется в обновленном варианте. Теперь акцент будет сделан на «создании семьи и здоровых отношений». Свадебное шоу дебютировало на Первом в 2008 году.





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