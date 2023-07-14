Пермский театр им. Чайковского покажет «Лебединое озеро» в Херсонесе

14.07.2023
Серия показов состоится в рамках VII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес», сообщила пресс-служба музея-заповедника.
Фестиваль пройдет в Херсонесе Таврическом с 1 по 4 августа. На открытой сцене древнегреческого полиса представят «Лебединое озеро» Петра Чайковского в редакции Алексея Мирошниченко. Спектакль трижды исполнят артисты и музыканты Пермского театра оперы и балета. Показы пройдут с 2 по 4 августа.
Сценическая версия постановки создана в Перми в 2015 году. Мирошниченко написал либретто на основе сценария В. Бегичева, сместив акцент на Зигфрида, за душой которого охотится Ротбарт. Он же обновил хореографию, сохранив канонические фрагменты М. Петипа и Л. Иванова, А. Горского, К. Сергеева и добавив свой танцевальный рисунок.
Билеты доступны на сайте музея
(в том числе по Пушкинской карте).
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»