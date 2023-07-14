Стивен Содерберг выпустит новый сериал «Команда Z» 17 июля

Режиссер анонсировал на своем сайте научно-фантастическую комедию Command Z с Майклом Серой. Там же представлен трейлер проекта.





В центре сюжета окажутся трое путешественников во времени, которые отправляются в 2023 год, чтобы изменить страшное будущее. Именно в этом году в мире происходят ключевые события, которые приведут его к апокалипсису. Для изменения сценария герои должны проникать в разум людей и подталкивать их к определенным действиям.





Главную роль в шоу сыграли звезда фильма «Скотт Пилигрим против всех» Майкл Сера, стендаперша Хлоя Рэдклифф и Рой Вуд — младший из драмы «Лучше звоните Солу». Сериал дебютирует 17 июля на портале кинокомпании Содерберга Extension 765. Выйдет ли шоу на стримингах — не уточняется.





Фото: скриншот / extension765.com