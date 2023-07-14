Екатерина Волкова присоединилась к съемкам адаптации «Постучись в мою дверь»

14.07.2023

Екатерина Волкова присоединилась к съемкам адаптации «Постучись в мою дверь»
Звезда «Скорой помощи» в беседе с VOICE раскрыла детали своей героини в российской версии турецкого ромкома.

Актриса играет мать главного героя.  Ее персонаж — женщина с трагической судьбой, потерявшая старшего сына и обожающая младшего ребенка. После трагедии она боится выходить из дома. В компании других людей она эксцентрична и «немного актриса». Только рядом с сыном она становится собой — «настоящей, честной, открытой», рассказала Екатерина Волкова.

Ранее СМИ сообщали, что главных героев в российской версии исполняют Лиана Гриба и Никита Волков. Актеры не комментировали информацию. Сериал выйдет на ТНТ, Premier и Okko.

Фото: кадр из сериала «Этерна. Часть первая»