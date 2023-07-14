Съемки сериала «Дюна: Сестричество» возобновят во время забастовки

14.07.2023
Приквел полнометражной дилогии Dune Дени Вильнева производят в Будапеште.
По информации Deadline, стачка сценаристов и актеров в США не скажется на продолжении съемок «Сестричества» в Венгрии. Работа над приквелом продолжится во время забастовки, заявил источник издания.
Dune: The Sisterhood станет третьим известным проектом, который не пострадает от событий в США, наряду с «Домом дракона»
и «Индустрией». Это стало возможным из-за того, что актеры снимаются по контракту долевого участия. Члены Гильдии актеров США, работающие на производствах британского профсоюза сотрудников индустрии развлечений Equity, могут объявить бойкот. Однако по законам UK студии могут подать в суд лично на них, чтобы обязать вернуться к съемкам.
Голливудские актеры начали забастовку в ночь на 14 июля. Они присоединились к протестующим сценаристам, которые добиваются повышения зарплаты, улучшения условий труда и его защиты уже более 70 дней. Совместный протест стал первым за 43 года.
Фото: кадр из трейлера фильма Dune 2