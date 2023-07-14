Забастовки актеров в США не повлияют на съемки «Дома дракона»

Съемки сериала «Дом дракона» в США продолжатся, несмотря на забастовки актеров, передает Deadline.



Сообщается, что забастовки также не станут причиной остановки производства сериала «Индустрия».



К тому же отмечается, что большинство актеров указанных проектов являются британцами и работают по контрактам, установленным местным профсоюзом индустрии развлечений Equity. В профсоюзе выразили поддержку американским коллегам, однако законы Великобритании не позволяют членам их профсоюзов бастовать в знак солидарности с коллегами в других странах.



Ранее организация SAG-AFTRA выпустила заявление о начале забастовки актеров. Организация представляет интересы примерно 160 тысяч актеров. Забастовка объявлена после неудачных попыток достичь соглашения об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения.









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