Джонни Депп записал видеообращение к россиянам перед премьерой «Жанны Дюбарри»

13.07.2023
Голливудский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри».
Актер опубликовал видеообращение перед премьерой драмы Майвенн и поблагодарил за просмотр картины. В фильме Джонни Депп играет роль Луи XV.
Артист добавил, что гордится своей работой в фильме.
«Берегите себя, увидимся», — сказал Депп в заключение.
Ранее стало известно о предстоящем визите Джонни Деппа в Россию. Актер приедет по приглашению группы ЯМОРЕ. Участники коллектива рассказали, что изначально договаривались с актером о приезде за большой гонорар, однако потом сумма сократилась до 370 тысяч долларов с условием проведения экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск, Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.
Фото: кадр из фильма "Жанна Дюбарри"