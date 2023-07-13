Джонни Депп записал видеообращение к россиянам перед премьерой «Жанны Дюбарри»

Голливудский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри».



Актер опубликовал видеообращение перед премьерой драмы Майвенн и поблагодарил за просмотр картины. В фильме Джонни Депп играет роль Луи XV.



Артист добавил, что гордится своей работой в фильме.



«Берегите себя, увидимся», — сказал Депп в заключение.



Ранее стало известно о предстоящем визите Джонни Деппа в Россию. Актер приедет по приглашению группы ЯМОРЕ. Участники коллектива рассказали, что изначально договаривались с актером о приезде за большой гонорар, однако потом сумма сократилась до 370 тысяч долларов с условием проведения экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск, Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.









Фото: кадр из фильма "Жанна Дюбарри"