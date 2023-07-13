В Петербурге открылась выставка «Музей Сергея Курёхина: Прототип #7»

Проект представляет собой возможный фрагмент будущего Музея Сергея Курёхина, сообщается на сайте площадки.





Седьмая экспериментальная экспозиция позволяет предположить, как будет выглядеть часть пространства будущего музея, который строится на Васильевском острове. Посетители выставки могут побывать на концертах «Поп-механики», услышать импровизации Курёхина, увидеть телепередачи с его участием и интервью с ним, фотографии Вилли Усова с музыкантом на съемочной площадке, а также личные вещи Капитана.





Его главное детище — «Поп-Механика» — являла собой «синтез слова, музыки и формы», не имевший аналогов в стране и за ее пределами. Курёхин называл ее «не группой, а способом мышления», отметила «Собака.ру».





«Прототип #7» открыт в Центре современного искусства им. Курёхина до 20 августа.





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