Ольга Любимова и патриарх Кирилл подписали договор о передаче «Троицы» РПЦ

Икона Андрея Рублева официально передается Церкви в безвозмездное пользование. Соответствующее соглашение стороны утвердили 12 июля, сообщила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.





Министр культуры РФ Ольга Любимова и предстоятель РПЦ Кирилл подписали документ в Александро-Невской лавре в Петербурге. Согласно ему, Третьяковка передает икону «Святая Троица» XV века Троице-Сергиевой лавре в Москве в безвозмездное пользование. Церемонию посетили петербургский градоначальник Александр Беглов, госсекретарь Союзного государства РФ и РБ Дмитрий Мезенцев, митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий и др.





После подписания бумаг патриарх Кирилл сказал: «Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем, что страна живет в иное время, в иную эпоху». По его словам, времена изъятия святынь у Церкви сменила эпоха возвращения реликвий РПЦ, в том числе представляющих большую культурную и историческую ценность.





«Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог», — заключил патриарх, выразив благодарность главе Минкультуры, всему ведомству и правительству РФ.





Фото: Андрей Рублёв. Общественное достояние /commons.wikimedia.org