Сергей Лазарев дал старт сольным концертам «Славянского базара» в Витебске

Концерт российского певца предварил официальную церемонию открытия 32-го международного фестиваля искусств, сообщило «БелТА».





12 июля артист выступил на открытой площадке у концертного зала «Витебск». Его сольник стал первым среди выступлений исполнителей, которые пройдут в рамках фестиваля. 13 июля состоится церемония открытия «Славянского базара» при участии президента Беларуси Александра Лукашенко.





40-летний Сергей Лазарев может стать обладателем именной звезды на Аллее Звезд, отметил «МК» . Ранее этой чести не раз удостаивали артистов, открывших программу «Славянского базара» . Среди соперников Лазарева могут оказаться Владимир Пресняков и Дмитрий Маликов. Однако официального сообщения по этому вопросу пока не было, уточнило издание.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Сергея Лазарева