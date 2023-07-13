Сергей Лазарев дал старт сольным концертам «Славянского базара» в Витебске

13.07.2023

Сергей Лазарев дал старт сольным концертам «Славянского базара» в Витебске
Концерт российского певца предварил официальную церемонию открытия 32-го международного фестиваля искусств, сообщило «БелТА».

12 июля артист выступил на открытой площадке у концертного зала «Витебск». Его сольник стал первым среди выступлений исполнителей, которые пройдут в рамках фестиваля. 13 июля состоится церемония открытия «Славянского базара» при участии президента Беларуси Александра Лукашенко.

40-летний Сергей Лазарев может стать обладателем именной звезды на Аллее Звезд, отметил «МК». Ранее этой чести не раз удостаивали артистов, открывших программу  «Славянского базара» . Среди соперников Лазарева могут оказаться Владимир Пресняков и Дмитрий Маликов. Однако официального сообщения по этому вопросу пока не было, уточнило издание.

Фото: скриншот / ютьюб-канал Сергея Лазарева