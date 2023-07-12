В Тарусе открывается выставка живописи и графики Евгения Спасского

Экспозиция станет частью Фестиваля фонда Святослава Рихтера, сообщается в пресс-релизе.





15 июля в Тарусе (Калужская область) откроется 31-й музыкально-художественный фестиваль. В этот же день в Доме творчества МСХ заработает выставка «Лики музыки», которая продлится до 29 июля.





Евгений Спасский (1900-1985) — график, живописец, иконописец, театральный художник. В его произведениях можно проследить за развитием идей футуризма и символизма в живописи середины и второй половины XX века.





Часть проекта отразит путь автора от авангарда до религиозно-мистической живописи и обращения к евангельским сюжетам. Также посетители увидят портреты композиторов, в том числе Уле Булля (Норвегия), Джованни Баттисты Мартини (Италия), и работы, посвященные духовному поиску художника. Завершит выставку Тарусский цикл, начатый автором в 1927 года во время творческого и личностного кризиса. Он закончился там же новым этапом жизнетворчества Спасского.





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