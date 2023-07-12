Сатирический сериал «Наследники» получил 27 номинаций на Emmy

Список претендентов на главную ТВ-премию США опубликован на ее сайте.





Лидерами по числу номинаций стали проекты, транслировавшиеся на НВО и стриминге Мах. Вслед за Succession располагается адаптация игры на выживание «Одни из нас» (18+) с 24 номинациями и сатирическая драмеди о богатых и успешных «Белый лотос» с 23-мя.





Среди драм на премию претендуют «Андор» по миру Star War, фэнтези «Дом Дракона», криминальная драма «Лучше звоните Солу», историческое шоу «Корона» и триллер «Шершни». Среди комедий — «Удивительная миссис Мэйзел», «Уэнсдэй», «Тед Лассо». Среди мини-сериалов — «История Джеффри Дамера», «Оби-Ван Кеноби» и др.





Элизабет Мосс, Кинта Брансон, Белла Рамзи, Рэйчел Броснахэн, Сара Снук, Дженна Ортега и другие актрисы значатся среди номинанток на лучшую женскую роль в драме или комедии. Боб Оденкерк, Джефф Бриджес, Педро Паскаль, Джейсон Судейкис могут получить награду за исполнение лучшей мужской роли.





Церемония назначена на 18 сентября. Ее могут перенести на будущий год из-за вероятной забастовки голливудских актеров.





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