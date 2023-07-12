Появился первый тизер второго сезона аниме «Кэнган Асура»

Netflix выпустил на официальном ютьюб-канале ролик к продолжению японского анимационного сериала.





Kengan Ashura создан на основе одноименной манги Ябако Сандровича и Даромеона. В центре сюжета — Ома Токита по прозвищцу Асура. Он участвует в гладиаторских боях, которые уже несколько веков проводятся в Японии. Бойцов нанимают крупные бизнесмены. Асура побеждает противников одного за другим, чем привлекает внимание многих владельцев крупных предпринимателей.





Адаптация дебютировала в 2019 году. Ее продолжение выйдет на стриминге Netflix грядущей осенью. Онлайн-релиз назначили на 21 сентября.





Фото: кадр из трейлера Kengan Ashura / ютьюб-канал «Нетфликс»