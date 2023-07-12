Министр культуры РФ посетила инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»

12.07.2023

Министр культуры РФ посетила инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»
Масштабная экспозиция разместилась в Пятом павильоне «Ленфильма» в Петербурге, рассказала Ольга Любимова в телеграм-канале.

Проект посвящен съемкам кино и работе кинооператоров, фотокорреспондентов, актеров, сотрудников студии в военные годы. Экспозиция включает 15 эпизодов и сопровождается аудиогидом. Она востребована посетителями, отметила глава Минкультуры.

Она напомнила, что многие ленфильмовцы ушли на фронт. В архиве студии хранится книга «Памяти погибших товарищей», в которую вписаны 359 человек.

«На территории киностудии недавно отреставрировали памятник этим кинематографистам. Сегодня с коллегами возложили цветы, чтобы почтить память героев», — рассказала Любимова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ