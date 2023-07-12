Министр культуры РФ посетила инсталляцию «Пропавшие в кинохронике»

Netflix выпустил на официальном ютьюб-канале ролик к продолжению японского анимационного сериала. ...
Масштабная экспозиция разместилась в Пятом павильоне «Ленфильма» в Петербурге, рассказала Ольга Лю...
Глава Минкультуры РФ рассказала в телеграм-канале о работе в Петербурге и посещении легендарной ки...
Международный кинотеатральный релиз фильмов Кристофера Нолана и Греты Гервиг состоится 21 июля, пи...
Несмотря на сильные дожди и паводки, учреждение на севере Индии открыто для посетителей, передает ...
Netflix выпустил на официальном ютьюб-канале ролик к продолжению японского анимационного сериала. ...
Масштабная экспозиция разместилась в Пятом павильоне «Ленфильма» в Петербурге, рассказала Ольга Лю...
Глава Минкультуры РФ рассказала в телеграм-канале о работе в Петербурге и посещении легендарной ки...
Международный кинотеатральный релиз фильмов Кристофера Нолана и Греты Гервиг состоится 21 июля, пи...
Несмотря на сильные дожди и паводки, учреждение на севере Индии открыто для посетителей, передает ...
После премьеры в Париже кинокритики и журналисты признались, что историческая драма внушила им «ст...
Стать участником всероссийского творческого конкурса на создание патриотической песни можно до 20 ...
В Саратовской области пройдет заседание кинокомиссии, которая будет помогать подбирать кинолокации и...
Второй сезон проекта про женскую волейбольную команду будет состоять из 16 эпизодов.
Студенты познакомятся с российским образованием, наукой, историей и культурой.
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Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Ирана в России.
В фильме также сыграет дочь рэпера Тимати Алиса.
За полгода показатель сборов составил 23,9 млрд рублей, что является лучшим показателем после 2019 г...
С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследо...
В трейлере зритель видит путешествия Вонки по миру, его мечты об открытии своего магазина.
Автор культового романа «Невыносимая легкость бытия» умер на 95-м году жизни.
Мероприятие, посвященное национальным оперным традициям и музыке русских композиторов, пройдет с 27 ...
Акция прошла с 16 по 20 июня в рамках проекта «Культура для школьников».
12.07.2023