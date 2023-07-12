Ольга Любимова: «Ленфильм» переживает новый этап развития»

Глава Минкультуры РФ рассказала в телеграм-канале о работе в Петербурге и посещении легендарной киностудии.
Ольга Любимова осмотрела некоторые объекты «Ленфильма» вместе с председателем совета директоров Федором Бондарчуком и гендиректором Федором Щербаковым. Также стороны обсудили планы старейшей киностудии страны.
«Сейчас "Ленфильм" переживает новый этап развития: параллельно с активным съемочным процессом ведется реставрация корпусов на территории студии», — отметила глава ведомства.
По ее словам, Первый павильон полностью отремонтировали. В Четвертом обновили фасады, восстановили арки, заменили противопопожарное оборудование.
Также министр побывала на экспозиции «По волнам киномузыки Исаака Шварца», которую открыли на студии в честь 100-летия композитора.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ