Музей Рерихов в Гималаях продолжает работу без света из-за ливней

Несмотря на сильные дожди и паводки, учреждение на севере Индии открыто для посетителей, передает ТАСС.





По словам представительницы Музея-усадьбы Рерихов Ларисы Сургиной, сильные ветры и дожди обрушили дерево на его территории, оборвали телефонную связь и электричество. Связь восстановили через три дня, а электроэнергии в музее нет уже четвертый день. Из-за непогоды приостановили обустройство автостоянки, на которую выделили средства местные власти, установку новых камер наблюдения и замену ограды.





Однако коллектив решил «не закрываться в этот сложный период», подчеркнула собеседница. Число посетителей уменьшилось. Но в последние дни и российские туристы, и иностранные путешественники, и местные жители приходили в музей.





Штат, где находится имение Рерихов, серьезно пострадал из-за разлива реки Беас, вызванного ливнями. Вода смыла постройки и некоторые мосты. Погибли около 80 человек, отмечает агентство.





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