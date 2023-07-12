Вышел трейлер супергеройского экшна «Синий жук» от DC

На ютьюб-канале DC появился свежий трейлер к кинокомиксу Blue Beetle.





Впервые на большом экране появится персонаж DC Синий жук. Он дебютирует в одноименном фильме с Шоло Маридуэньей в главной роли. В трейлере можно увидеть, как недавний выпускник колледжа Хайме на глазах родителей трансформируется в Синего жука. Это происходит из-за инопланетного скарабея, выбравшего юношу своим носителем. Хайме пытается избавиться от него, а потом начинает осваивать возможности защитного экзоскелета, которые оказываются очень и очень широкими. Вскоре он сталкивается с охотниками за скарабеем, то есть и за ним самим.





Фильм снял Анхель Мануэль Сото по сценарию Гарета Даннета Алкосера. Международная премьера фильма состоится 18 августа.



