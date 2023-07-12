Конкурс молодых композиторов и поэтов «Голоса Родины» продлил прием заявок

12.07.2023
Стать участником всероссийского творческого конкурса на создание патриотической песни можно до 20 сентября, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Заявки рассмотрит жюри в составе композиторов Алексея Рыбникова и Владимира Преснякова, джазмэна Даниила Крамера, актера Владимира Шевелькова, поэта Сергея Сашина и др. Судьи выберут композиции, которые прозвучат в финале и будут претендовать на победу в трех номинациях. Также откроется голосование для зрителей. Они выберут финалистов и победителей спецноминации «Лучшее исполнение песни».
Имена финалистов назовут 25 октября. Конкурс завершится гала-концертом к Дню народного единства в Школе современной пьесы. Лауреаты получат денежные призы. Лучшие композиции будут изданы в нотном сборнике.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ