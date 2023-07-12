Летний университет в Екатеринбурге объединил 1,2 тысячи студентов разных стран

В Екатеринбурге стартовал Летний университет, который объединил студентов из 25 стран мира, передает сайт правительства России.



Отмечается, что университет объединил 1,2, тысячи студентов, которые в течение двух недель будут проходить обучение в трех городах — Екатеринбурге, Казани и Краснодаре.



Студенты познакомятся с российским образованием, наукой, историей и культурой. В проекте задействовано 19 ведущих российских вузов.



«Летний университет играет важную роль в укреплении дружбы между студентами разных стран. И мы очень рады, что проект так быстро развивается: если в прошлом году к нам приехало 700 ребят, то сегодня вас уже более тысячи. За две недели вы сможете обменяться знаниями, получить новые практические навыки и незабываемые впечатления, познакомиться с жизнью российского студенчества и самобытностью других народов», — поприветствовал студентов глава Минобрнауки Валерий Фальков.



В рамках Летнего университета, помимо образовательной программы, предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа с экскурсиями, мастер-классами, концертами и фестивалями.