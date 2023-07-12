Скафандр Юлии Пересильд из «Вызова» выставили на продажу

Аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд летала на международную космическую станцию, выставлен на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте «Главкосмоса».



«Предлагаем приобрести: скафандр "Сокол КВ-2″, изготовленный специально для члена основного экипажа "Союз МС-19″ — актрисы Юлии Пересильд для съемки художественного фильма на борту МКС в рамках научно-просветительского проекта "Вызов"», — говорится в объявлении.



Стоимость скафандра не указывается, однако на сайте можно оставить заявку. Кроме того, сообщается, что скафандр находится в идеальном состоянии, его можно использовать как музейный экспонат или в частной коллекции, а также в качестве реквизита для фильмов.



На сайте также доступен скафандр дублера Юлии Пересильд — Алены Мордовиной.



Ранее сообщалось о том, что фильм Клима Шипенко «Вызов» выйдет в китайский прокат.









Фото: кадр из фильма "Вызов"