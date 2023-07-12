Дни иранского кино в Москве посетили почти 700 человек

В России прошли Дни иранского кино.



На бесплатных показах иранских фильмов побывали почти 700 человек, передает пресс-служба Роскино. Мероприятие прошло в рамках Дней культуры Ирана в России.



Дни иранского кино проходили с 6 по 9 июля в кинотеатре «Иллюзион». В программу вошли картины «Хэнасс», «Виллы», «Сара и Аида», «Лупту», «Романтическая история Имада и Туби».



«Кинематографические связи между Ираном и Россией в последние годы активно развиваются. Иранские фильмы получают награды российских кинофестивалей, и наоборот — российские картины завоевывают призы на фестивалях в Иране. В конце 2022 года в Тегеране прошли Дни российского кино. Сейчас в наших планах — создание совместных фильмов; также иранские сериалы будут показываться на российских VOD-платформах», — рассказал глава культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации Масуд Ахмадванд.









Фото: пресс-служба Роскино