В «Трех мушкетерах» снимется сын Рудковской и Плющенко

Сын продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр снимется в «Трех мушкетерах».



Об этом Рудковская написала в соцсетях.



По словам продюсера, в фильме также сыграет дочь рэпера Тимати Алиса.



«Саша вместе с дочкой Тимати — Алисой — будут играть в "Трех мушкетерах" героев фильма в детстве. Алиса — наша малышка Миледи, а Саша играет Д’Артаньяна», — написала Яна Рудковская.



Продюсер добавила, что в проекте также задействован актер Михаил Боярский.



«Лично я жду в нетерпении грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями», — написала Рудковская.













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