Прокатные сборы в России возвращаются к доковидным показателям

12.07.2023
Прокатные сборы в России за первое полугодие 2023 года приблизились к допандемийным показателям, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Сообщается, что за полгода сборы составили 23,9 млрд рублей, что является лучшим показателем после 2019 года. Это на 64% больше сборов за тот же период 2022 года.
В январе-июне 2020 года кинотеатральные сборы в России составили 15,8 млрд рублей. В первой половине 2021 года этот показатель увеличился до 21,8 млрд рублей.
Выручка кинотеатров по итогам первого полугодия 2023 года составила 21,9 млрд рублей.
Львиную долю принес в кассы фильм «Чебурашка». Он заработал 6,8 млрд рублей. Треть сборов мог обеспечить «серый» показ голливудского кино.
В Минкультуры ожидают, что по итогам года кассовые сборы могут составить порядка 40 млрд рублей.
Фото: кадр из фильма "Чебурашка"