Прокатные сборы в России возвращаются к доковидным показателям

Сообщается, что за полгода сборы составили 23,9 млрд рублей, что является лучшим показателем после 2019 года. Это на 64% больше сборов за тот же период 2022 года.В январе-июне 2020 года кинотеатральные сборы в России составили 15,8 млрд рублей. В первой половине 2021 года этот показатель увеличился до 21,8 млрд рублей.Выручка кинотеатров по итогам первого полугодия 2023 года составила 21,9 млрд рублей.Львиную долю принес в кассы фильм «Чебурашка». Он заработал 6,8 млрд рублей. Треть сборов мог обеспечить «серый» показ голливудского кино.В Минкультуры ожидают, что по итогам года кассовые сборы могут составить порядка 40 млрд рублей.