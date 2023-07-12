На курорте «Роза Хутор» впервые пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд»

12.07.2023

На курорте «Роза Хутор» впервые пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд»
Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» пройдет впервые на курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае.

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля, передает пресс-служба курорта.

«Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" впервые пройдет на Розе Хутор. С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры», — указано в сообщении.

В программу фестиваля вошли фильмы «Производя счастье» Жана-Кристофа Рибо, «Незваные гости» Давида Кройера, также состоится премьера фильма «Меня приводит в движение свет» Светланы Быченко, альманаха Лаборатории научного кино ФАНК «16 способов изменить мир». После просмотров на фестивале будут проходить научные дискуссии с участием ведущих экспертов и создателей кино.



Фото: Pixabay.com