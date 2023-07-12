На курорте «Роза Хутор» впервые пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд»

Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» пройдет впервые на курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае.



Мероприятие пройдет с 28 по 30 июля, передает пресс-служба курорта.



«Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" впервые пройдет на Розе Хутор. С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры», — указано в сообщении.



В программу фестиваля вошли фильмы «Производя счастье» Жана-Кристофа Рибо, «Незваные гости» Давида Кройера, также состоится премьера фильма «Меня приводит в движение свет» Светланы Быченко, альманаха Лаборатории научного кино ФАНК «16 способов изменить мир». После просмотров на фестивале будут проходить научные дискуссии с участием ведущих экспертов и создателей кино.













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