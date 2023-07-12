Вышел трейлер «Вилли Вонки» с Тимоти Шаламе

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер фильма «Вилли Вонка».



Главную роль в картине сыграл Тимоти Шаламе.



В трейлере зритель видит путешествия Вонки по миру, его мечты об открытии своего магазина.



«Многие люди приезжают сюда, чтобы продавать шоколад, и всех их давит "Шоколадный картель". Ты не можешь купить магазин без продажи шоколада, и ты не можешь продавать шоколад без магазина», — говорится в ролике.



Фильм «Вилли Вонка» выйдет в прокат 15 декабря. Лента станет приквелом фильма «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года.



Режиссером фильма выступит Пол Кинг.

















Фото: кадр из фильма "Вилли Вонка"