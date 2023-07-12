Вышел трейлер «Вилли Вонки» с Тимоти Шаламе

В фильме также сыграет дочь рэпера Тимати Алиса.
За полгода показатель сборов составил 23,9 млрд рублей, что является лучшим показателем после 2019 г...
С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследо...
В трейлере зритель видит путешествия Вонки по миру, его мечты об открытии своего магазина.
Автор культового романа «Невыносимая легкость бытия» умер на 95-м году жизни.
В фильме также сыграет дочь рэпера Тимати Алиса.
За полгода показатель сборов составил 23,9 млрд рублей, что является лучшим показателем после 2019 г...
С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследо...
В трейлере зритель видит путешествия Вонки по миру, его мечты об открытии своего магазина.
Автор культового романа «Невыносимая легкость бытия» умер на 95-м году жизни.
Мероприятие, посвященное национальным оперным традициям и музыке русских композиторов, пройдет с 27 ...
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В этом году конкурс посвящен теме «Генерируя искусство будущего», сообщила «Культуромания». ...
С 2024 года Берлинский кинофестиваль будет проходить в новом формате, сообщается на сайте смотра.
Роликом к драматическому триллеру поделилась кинопрокатная компания Russian World Vision на своем ...
Продюсером и сценаристом анимационного сериала выступил Дэн Хармон, сообщила «Культуромания».
12.07.2023